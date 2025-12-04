Coppa Italia 2025-2026 Bologna-Parma 2-1 | Castro firma rimonta nel finale
Il Bologna supera in rimonta il Parma per 2-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, trofeO di cui è detentore. Nel prossimo turno la squadra di Italiano affronterà la vincente del match di questa sera tra Lazio e Milan all’Olimpico. Nel primo tempo parte meglio il Parma, che trova il vantaggio al 13? con Benedyczak bravo di sinistro a battere Ravaglia su assist di Lovik. I ducali sfiorano anche il raddoppio in almeno 3 occasioni.Il Bologna però, dopo un inizio con poca concentrazione e diversi errori in fase di impostazione, viene fuori con il passare dei minuti e trova la rete del pari grazie ad una fiammata di Rowe al 38? minuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
