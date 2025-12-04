Coppa di Francia il Marcq-en-Barœul si ribella | Per giocare di venerdì alcuni calciatori non possono chiedere un permesso a lavoro

Ilnapolista.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa è già finita. All’indomani del sorteggio dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia — un momento che per i club dilettantistici rappresenta sempre una grande gioia — l’entusiasmo è già scemato. Con la pubblicazione del calendario ufficiale da parte della Federazione calcistica francese e dell’emittente BeIN Sports, il Marcq-en-Barœul (39.000 abitanti nel dipartimento del Nord  nella regione dell’ Alta Francia)  ha ricevuto una brutta sorpresa: la sfida contro il Troyes è stata programmata per venerdì 19 dicembre alle 20:45. Lo scrive Le Parisien. La Coppa di Francia un ostacolo se si gioca di venerdì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

coppa di francia il marcq en bar339ul si ribella per giocare di venerd236 alcuni calciatori non possono chiedere un permesso a lavoro

© Ilnapolista.it - Coppa di Francia, il Marcq-en-Barœul si ribella: «Per giocare di venerdì alcuni calciatori non possono chiedere un permesso a lavoro»

Altri contenuti sullo stesso argomento

coppa francia marcq enCoppa di Francia, il Marcq-en-Barœul si ribella: «Per giocare di venerdì alcuni calciatori non possono chiedere un permesso a lavoro» - Barœul, devono scegliere o giocano o lavorano ma il venerdì alle 19. Si legge su ilnapolista.it

Coppa di Francia, Nizza fuori contro una squadra di terza divisione. Monaco ai supplementari - Botto clamoroso del Nizza, che dopo la finale della scorsa stagione esce ai trentaduesimi di Coppa di Francia, contro Le Puy En- Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Francia Marcq En