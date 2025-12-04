Coppa di Francia il Marcq-en-Barœul si ribella | Per giocare di venerdì alcuni calciatori non possono chiedere un permesso a lavoro
La festa è già finita. All’indomani del sorteggio dei sedicesimi di finale della Coppa di Francia — un momento che per i club dilettantistici rappresenta sempre una grande gioia — l’entusiasmo è già scemato. Con la pubblicazione del calendario ufficiale da parte della Federazione calcistica francese e dell’emittente BeIN Sports, il Marcq-en-Barœul (39.000 abitanti nel dipartimento del Nord nella regione dell’ Alta Francia) ha ricevuto una brutta sorpresa: la sfida contro il Troyes è stata programmata per venerdì 19 dicembre alle 20:45. Lo scrive Le Parisien. La Coppa di Francia un ostacolo se si gioca di venerdì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
