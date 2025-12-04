Coppa d’Africa comunicate le date in cui i calciatori lasceranno i club Le ultime

Inter News 24 Coppa d’Africa: in vista della tanto attesa manifestazione, alla quale parteciperanno numerosi calciatori di Serie A, le date sono state rese note. La Coppa d’Africa 2025, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, porta con sé un tema particolarmente delicato per società e selezioni nazionali: la gestione del rilascio dei calciatori. La FIFA, insieme alla CAF, ha infatti stabilito che i club dovranno mettere a disposizione i propri tesserati a partire dal 15 dicembre, una finestra temporale molto ridotta rispetto agli standard abituali. La linea FIFA-CAF sulle convocazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa d’Africa, comunicate le date in cui i calciatori lasceranno i club. Le ultime

