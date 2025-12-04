Cooperanti aggrediti dai coloni israeliani | tra i quattro anche un giovane salentino

MELENDUGNO – Nel gruppo di cooperanti aggrediti barbaramente da coloni israeliani a Ein al-Duyuc, in Cisgiordania, c’è anche Alessandro Taurino, di Melendugno.Erano in quattro – tre italiani, tra cui un’altra pugliese, e una canadese – quando, all’alba di domenica, sono stati svegliati di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Cooperanti aggrediti dai coloni israeliani: tra i quattro anche un giovane salentino

