Convegno La persona disabile | dalla fragilità alla proabilità

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre un evento organizzato dalla Cellula di Catania dell'Associazione Luca Coscioni per coinvolgere la cittadinanza sulla problematica della disabilità.Ubicazione: Palazzo della Cultura-Catania. Orario: 16,00-18,30. Il focus è la disabilità nei suoi vari ambiti: fisica, sensoriale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

convegno la persona disabile dalla fragilit224 alla proabilit224

© Cataniatoday.it - Convegno "La persona disabile: dalla fragilità alla proabilità"

Leggi anche questi approfondimenti

convegno persona disabile fragilit224Convegno "La persona disabile: dalla fragilità alla proabilità" - Sabato 13 dicembre un evento organizzato dalla Cellula di Catania dell'Associazione Luca Coscioni per coinvolgere la cittadinanza sulla problematica della disabilità. Scrive cataniatoday.it

convegno persona disabile fragilit224Diocesi: Treviso, mercoledì 3 dicembre un convegno in Seminario per la Giornata internazionale delle persone con disabilità - Anche la diocesi di Treviso celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, con un convegno frutto della collaborazione tra il gruppo “Per tutti persone” (nato dall’Azione cattolica) ... Segnala agensir.it

convegno persona disabile fragilit224La Giornata internazionale delle persone con disabilità a Giarre: un convegno sull’inclusione. VIDEO - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981 l’Unione italiana ciechi, nella sala Tau della parrocchia “San Francesco d’Assisi al Carmi ... Scrive gazzettinonline.it

La persona disabile: dalla fragilità alla proabilità - Sabato 13 dicembre un evento promosso dalla Cellula di Catania dell’Associazione Luca Coscioni, per coinvolgere la cittadinanza nella problematica della disabilità. Si legge su blogsicilia.it

Giulianova. Convegno sulle disabilità organizzato dalla Fondazione “Piccola Opera Charitas” - Giulianova (TE) – In occasione della XXXIV Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova organizza un momento di riflessione e ... Come scrive wallnews24.it

Affettività e sessualità nelle persone con disabilità: un corso-convegno a Benevento - Una sessione scientifica, una sessione "problem solving" e una tavola rotonda: sarà ripartito in questo modo il corso- Da superando.it

Cerca Video su questo argomento: Convegno Persona Disabile Fragilit224