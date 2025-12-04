Controlli straordinari della Polizia tra Santa Venerina e Zafferana Etnea | raffica di sanzioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione pianificata dalla Questura di Catania. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha messo in atto un’ intensa operazione di controllo del territorio nei comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea, nell’ambito di un piano straordinario predisposto dalla Questura di Catania. L’obiettivo è stato quello di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine su strade, piazze e luoghi di maggiore aggregazione, a tutela della sicurezza dei cittadini. Sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale. L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale di Santa Venerina, garantendo un’azione capillare e coordinata su tutto il territorio interessato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
controlli straordinari contro illegalità e degrado: sequestrati coltelli, carte di credito rubate e merce abusiva. Notificati cinque ordini di allontanamento - facebook.com Vai su Facebook
Tornano i controlli straordinari notturni contro i furti per le feste di Natale - L’iniziativa della polizia locale rientra nelle misure di prevenzione e deterrenza di furti e tentativi di furto, la cui incidenza – a ridosso delle festività natalizie – registra un tendenziale ... Riporta monzatoday.it
Controlli notturni della Polizia Locale, stop ai pericoli sulle strade - Interventi straordinari mirano a ridurre incidenti dovuti a velocità, alcol e distrazioni alla guida; 42 veicoli fermati e numerose violazioni contestate in una sola notte ... Come scrive laprovinciacr.it
Polizia locale, un altro fine settimana di controlli straordinari in orario serale e notturno - Ancora un fine settimana di controlli straordinari eseguiti dalla polizia Locale nell'ambito delle attività di vigilanza sul territorio nel ... Secondo piananotizie.it
Prato, controlli straordinari della polizia locale con Targasystem: circa 800 veicoli fermati - Numerose le sanzioni effettuate: un veicolo è stato sequestrato per mancanza della copertura assicurativa, mentre altri veicoli sono stati sanzionati per mancanza della dovuta revisione. Secondo 055firenze.it
Polizia Locale, controlli notturni - Controlli su 75 persone alla guida rispetto alle quali sono state accertate varie irregolarità in riferimento al Codice della Strada. Segnala cremonaoggi.it
Controlli straordinari della Polizia a Città di Castello e San Giustino: oltre 80 persone identificate e 60 veicoli verificati - Prosegue l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato, disposti dal Questore di Perugia, Dario Sallustio, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e p ... Riporta corrieredellumbria.it