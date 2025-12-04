Controlli straordinari della Polizia tra Santa Venerina e Zafferana Etnea | raffica di sanzioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione pianificata dalla Questura di Catania. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha messo in atto un’ intensa operazione di controllo del territorio nei comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea, nell’ambito di un piano straordinario predisposto dalla Questura di Catania. L’obiettivo è stato quello di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine su strade, piazze e luoghi di maggiore aggregazione, a tutela della sicurezza dei cittadini. Sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale. L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale di Santa Venerina, garantendo un’azione capillare e coordinata su tutto il territorio interessato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

