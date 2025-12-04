Controlli a tappeto a Pontedera per garantire sicurezza ai cittadini

Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di ieri, 3 dicembre, a Pontedera da parte dei Carabinieri, con l'obiettivo di contrastare e prevenire il compimento di reati contro il patrimonio, la persona e il traffico di sostanze stupefacenti.Durante l’operazione, che ha visto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Controlli a tappeto a Pontedera per garantire sicurezza ai cittadini

