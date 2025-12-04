Contributi Mimit 2026 | 20 mila euro a Pmi e autonomi per acquisti in tecnologie

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto di 20 mila euro alle piccole e medie imprese (Pmi) e ai lavoratori autonomi per acquisti in tecnologie, intese come hardware e software di cybersicurezza, cloud di infrastrutture, software di gestione (come quella della contabilità o delle risorse umane) e servizi accessori. In tutto, il ministero di Palazzo Piacentini ha stanziato risorse per 150 milioni di euro. Di queste, circa la metà (71 milioni di euro) sono destinate alle Pmi e ai professionisti residenti nelle regioni del Sud Italia, comprese l’Abruzzo e il Molise. 🔗 Leggi su Lettera43.it

