Continua il maltempo su Bari e provincia | rischio pioggia fino a domani

Continua il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che prolunga l'allerta meteo fino alle 14 di domani. La pioggia, che oggi ha causato danni in città e disagi alla circolazione, potrebbe fare capolino anche nella giornata di venerdì 5 dicembre.Rovesci e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Continua il maltempo su Bari e provincia: rischio pioggia fino a domani

Contenuti che potrebbero interessarti

ULTIM'ORA - MALTEMPO : Smottamento causa il cedimento del manto stradale a Matera in zona Parco IV Evangelisti. Continua a piovere incessantemente nella Città dei Sassi. Gruppo Volontari Ambiente #notizie #valdagri #press - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo: a Brindisi evacuate sei persone e una donna incinta, nel Salento crollano pali e alberi, a Bari cade l'opera di Tresoldi. Taranto, scuole chiuse - Sei persone, tra cui una donna incinta, sono state fatte evacuare dai loro appartamenti a Brindisi, invasi dall'acqua a causa delle forti piogge che da ore ... Come scrive msn.com

Maltempo in Puglia, scuole chiuse a Taranto. È allerta meteo arancione: i consigli della Protezione civile - Il maltempo persiste sull’Italia portando con sé forti temporali soprattutto al Sud. Si legge su fanpage.it

Maltempo, bollettino di guerra anche per i canali ostruiti - Coldiretti Puglia fa il bilancio degli eventi che si stanno registrando dal Salento al Gargano con alberi sradicati, allagamenti e smottamenti. leccesette.it scrive

Maltempo, continua l'allerta gialla in Puglia: fiumi d'acqua a Bari, ad Altamura fulmine colpisce palazzina VIDEO - Una domenica di pioggia e vento in Puglia e Basilicata, in queste ore interessate da una perturbazione atlantica che ha portato un decisivo peggioramento delle condizioni meteo. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it