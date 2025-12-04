Continassa Juve | in giornata le operazioni di Gatti e Vlahovic squadra in campo per iniziare a preparare la trasferta di Napoli

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Squadra in campo alla Continassa per iniziare la preparazione vera e propria del big match di domenica sera contro il Napoli. Perin ha lavorato a parte, mentre in giornata si sono svolte le operazioni di Vlahovic e Gatti che ora inizieranno il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: in giornata le operazioni di Gatti e Vlahovic, squadra in campo per iniziare a preparare la trasferta di Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Juventus torna al lavoro alla Continassa: terapie per Vlahovic, come stanno Kelly e Cabal - Il tecnico di Certaldo, che sta gradualmente ritrovando anche i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ha orchestrato le operazioni al JTC per preparare nel miglior modo possibile la ... Segnala ilbianconero.com

La Continassa apre le porte per la Juventus One: mostra dedicata alla squadra paralimpica del club - “Inclusion & Youth” è il nome dell'evento, per il quale saranno a disposizione le visite guidate dagli stessi atleti. Secondo msn.com

Juventus One, una mostra alla Continassa: parlano Ferrero e Comolli - Le parole dei vertici del club bianconero all'inaugurazione della mostra nell'ambito del progetto Juventus One. ilbianconero.com scrive

Juventus, domani si operano Vlahovic e Gatti: i dettagli - Dalla Continassa emergono aggiornamenti per quel che riguarda le situazioni degli infortunati in casa Juventus Dusan Vlahovic e Federico Gatti. Riporta tuttonapoli.net

I campioni bianconeri del 1985 alla Continassa, Aldo Serena: "Giornata bellissima, mancava qualcuno..." - Ieri i campioni del Mondo del 1985 sono stati ospiti della Juventus alla Continassa per un pranzo tutti insieme e una visita alla squadra. Lo riporta tuttojuve.com

Gatti Juventus, notizie incoraggianti dalla Continassa: quando è previsto il rientro in gruppo del centrale. Tutti gli aggiornamenti - Gatti Juventus, il centrale ha lavorato ancora a parte sul campo: il rientro in gruppo è previsto per domani, Spalletti lo aspetta per il Cagliari Arrivano segnali incoraggianti dalla Continassa per L ... Segnala juventusnews24.com