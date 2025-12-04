Conte-Spalletti mai contro | i precedenti di entrambi con Juve e Napoli

I due tecnici si sono affrontati soltanto in un torneo amichevole nel 2017 Tre giorni a Napoli-Juve, tre giorni al primo vero confronto ufficiale tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. In carriera i due tecnici non si sono mai affrontati, se non in una gara amichevole a Singapore nell’estate 2017: International Champions Cup, con vittoria dell’Inter di Spalletti sul Chelsea di Conte per 2-1. E in un Roma-Siena, gara di campionato 20052006: all’Olimpico vinsero 3-2 i bianconeri di Luigi De Canio, del quale il salentino – alla sua prima esperienza post ritiro – era vice. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conte-Spalletti mai contro: i precedenti di entrambi con Juve e Napoli

