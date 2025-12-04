Conte si traveste da Sandokan pro Pal Così diventa leader del partito islamico

Turn up the volume. Alziamo il volume. Un po' Sandokan, un po' Mamdani, Giuseppe Conte riparte dai pro-Pal. Mentre il Pd è in travaglio sulle cittadinanze onorarie a Francesca Albanese e si avviluppa in discussioni sugli equilibri interni, il M5s contiano punta a occupare tutto lo spazio dell'attivismo filo-Gaza e anti-Israele. Il tutto mentre, dall'Europa, arrivano altri segnali preoccupanti. Ne dà conto il sito Euractiv, che ha visionato documenti interni ad Hamas. Incartamenti che rivelano come il gruppo terroristico islamista controllava con attenzione le Ong internazionali che operavano nella Striscia di Gaza, chiedendo che persone di fiducia di Hamas collaborassero con queste organizzazioni, tra cui molte che ricevono finanziamenti diretti dall'Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte si traveste da Sandokan pro Pal. Così diventa leader del partito islamico

