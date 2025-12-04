Conte sfata il tabù e trova i quarti ai rigori Il tecnico | Il gol di Lucca? Deve migliorare

C'è voluta una serie infinita di dieci rigori per abbattere il tabù della Coppa tricolore: dopo cinque anni il Napoli guadagna i quarti di finale, esce con dignità il Cagliari che l'aveva raddrizzata nei 90', la differenza l'hanno fatta i portieri, anzi Milinkovic Savic (voto 7: para e segna) che non solo s'è confermato pararigori (decisiva la prodezza su Luvumbo) ma s'è preso pure la briga di calciare e realizzare dagli undici metri. «Qualcuno doveva pur presentarsi sul dischetto visto che la serie si era allungata»: il portierone non lo dice ma per il gruppo è una discreta iniezione di fiducia e adrenalina per preparare al meglio la supersfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte sfata il tabù e trova i quarti ai rigori. Il tecnico: "Il gol di Lucca? Deve migliorare"

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Napoli di Conte sfata la maledizione degli ottavi di Coppa Italia. Neres stavolta ha fallito l’appuntamento (Gazzetta) Le ultime quattro stagioni avevano segnato l’eliminazione sorprendente e anticipata del Napoli. Neres ha sciupato il match-point ma gli altri n - facebook.com Vai su Facebook

Conte trova la chiave del match, poi puntualizza: “Non ci tocca minimamente” - “Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione, il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo. Scrive calciomercato.it

Bonucci: "Conte entra nell'anima dei suoi giocatori, trova la chiave giusta". VIDEO - Cinque vittorie nelle prime sette partite di Serie A e primo posto in classifica: Conte si è preso il Napoli e torna a far sognare la piazza dopo il decimo posto della scorsa stagione. Si legge su sport.sky.it

Conte allo scadere: il BCC trova la prima vittoria stagionale - Prima vittoria in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che a Battipaglia gioca una parita di grande intensità e coralità, mandando sei giocatrici in doppia cifra (Leonardi, Suarez e Penna e Conte ... Secondo tuttosport.com

Rebus De Bruyne, Conte trova la soluzione e attende il doppio colpo | CM.IT - Nei primi giorni del ritiro di Castel di Sangro, Antonio Conte aveva un dubbio: trovata la soluzione strategica, in attesa del doppio acquisto Con Kevin o senza Kevin, questo è il dilemma. Come scrive calciomercato.it