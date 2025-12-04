Conte sfata il tabù e trova i quarti ai rigori Il tecnico | Il gol di Lucca? Deve migliorare

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è voluta una serie infinita di dieci rigori per abbattere il tabù della Coppa tricolore: dopo cinque anni il Napoli guadagna i quarti di finale, esce con dignità il Cagliari che l'aveva raddrizzata nei 90', la differenza l'hanno fatta i portieri, anzi Milinkovic Savic (voto 7: para e segna) che non solo s'è confermato pararigori (decisiva la prodezza su Luvumbo) ma s'è preso pure la briga di calciare e realizzare dagli undici metri. «Qualcuno doveva pur presentarsi sul dischetto visto che la serie si era allungata»: il portierone non lo dice ma per il gruppo è una discreta iniezione di fiducia e adrenalina per preparare al meglio la supersfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

conte sfata il tab249 e trova i quarti ai rigori il tecnico il gol di lucca deve migliorare

© Ilgiornale.it - Conte sfata il tabù e trova i quarti ai rigori. Il tecnico: "Il gol di Lucca? Deve migliorare"

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte trova la chiave del match, poi puntualizza: “Non ci tocca minimamente” - “Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione, il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo. Scrive calciomercato.it

Bonucci: "Conte entra nell'anima dei suoi giocatori, trova la chiave giusta". VIDEO - Cinque vittorie nelle prime sette partite di Serie A e primo posto in classifica: Conte si è preso il Napoli e torna a far sognare la piazza dopo il decimo posto della scorsa stagione. Si legge su sport.sky.it

Conte allo scadere: il BCC trova la prima vittoria stagionale - Prima vittoria in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che a Battipaglia gioca una parita di grande intensità e coralità, mandando sei giocatrici in doppia cifra (Leonardi, Suarez e Penna e Conte ... Secondo tuttosport.com

Rebus De Bruyne, Conte trova la soluzione e attende il doppio colpo | CM.IT - Nei primi giorni del ritiro di Castel di Sangro, Antonio Conte aveva un dubbio: trovata la soluzione strategica, in attesa del doppio acquisto Con Kevin o senza Kevin, questo è il dilemma. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Sfata Tab249 Trova