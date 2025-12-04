Conte e quel retroscena svelato da Giaccherini | Mi scrisse questo messaggio dopo il mio esordio con la Juve Gesto importante!

Conte e quel retroscena raccontato da Giaccherini: cosa fece dopo l’esordio con la Juve contro il Parma dell’esterno bianconero. A Tuttosport, Emanuele Giaccherini ha svelato questo retroscena su Antonio Conte, ex tecnico della Juve ora al Napoli. Le sue dichiarazioni. CONTE – « Credo sia il più completo. Riesce a essere il migliore tatticamente, negli allenamenti, nel quotidiano. Con lui hai tanto feeling: ti entra in testa, ti fa fare ciò che vuole. Juve-Parma, la prima partita della stagione 2011-2012. Ero al debutto con la Juve e non andò come speravo. Mi scrisse un messaggio poco dopo il match: “So che era difficile oggi, ma so anche che mi puoi dare tanto di più”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte e quel retroscena svelato da Giaccherini: «Mi scrisse questo messaggio dopo il mio esordio con la Juve». Gesto importante!

Scopri altri approfondimenti

Il triangolo no, una sfida a geometria variabile Meloni rilancia il dibattito a tre: "Ci sia anche Conte". A quel punto la segretaria Dem vuole anche Salvini e, perché no, Tajani, Bonelli e Fratojanni #IlTriangoloNo #PoliticaItaliana #DibattitoPolitico #Meloni #Conte - facebook.com Vai su Facebook

Conte svela il retroscena nello spogliatoio: "Ho detto di guardare i giocatori della Roma e..." - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Napoli dopo la vittoria dell'Olimpico: "Piedi per terra, ma sono orgoglioso di quanto fatto. Si legge su msn.com

"McTominay protagonista del faccia a faccia con Conte": il retroscena dallo spogliatoio - È emerso un retroscena del faccia a faccia tra la squadra e Antonio Conte e, tra i protagonisti, c'era Scott McTominay. Lo riporta msn.com

Lang e le parole su Conte e il ritiro col Napoli: il retroscena svelato dal ct dell'Olanda - Il ct Koeman lo ha comunque convocato in nazionale per le sfide contro Polonia e Lituania, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026: ... Si legge su corrieredellosport.it

Retroscena Sky - Apertura di Conte dopo confronto col gruppo: ha fatto delle concessioni - 1 l'Atalanta al rientro della sosta, placando così la grande apprensione che si era creata nell'ambiente dopo la sconfitta con ... Come scrive tuttonapoli.net

Ci sarà l’incontro Conte-De Laurentiis? La Gazzetta svela il retroscena. Ecco cosa succederà - C'era tanta attesa sul rientro di Antonio Conte a Castel Volturno. Come scrive msn.com

Rifiuto Napoli, tifosi infuriati: è tutto assurdo - Il Napoli con Conte in panchina sta vivendo un momento no ed un retroscena clamoroso ha scatenato la rabbia dei tifosi azzurri. Lo riporta calciomagazine.net