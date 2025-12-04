Conte al lavoro per sostituire l’infortunato Lobotka

I piani del tecnico azzurro per sostituire il centrocampista slovacco. Il tecnico del Napoli Antonio Conte deve fronteggiare l’ennesimo infortunio del suo centrocampo. Con lo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte al lavoro per sostituire l’infortunato Lobotka

Leggi anche questi approfondimenti

Il metodo di lavoro di Antonio Conte: disciplina stile Marines Allenamenti rigidissimi, zero sorrisi fuori posto, orari rispettati al minuto. Conte si affida al suo staff fidato e all’alter ego Lele Oriali, in un ambiente chiuso e controllato. Curiosità: porta sempre con s - facebook.com Vai su Facebook

#Raspadori al CorSport: “ #DeZerbi padre calcistico. #Simeone e #Conte tosti ed esigenti: con Conte si fa più tattica e volume. Mai avrei immaginato di indossare maglia importante come quella dell’ #AtleticoMadrid. #Spalletti alla #Juve? Lavoro è lavoro: è op Vai su X

Volata scudetto: Conte, 'Napoli sa che il lavoro va finito' - Sentiamo la responsabilità di regalare a Napoli e al tifoso napoletano qualcosa di bello e di storico". Si legge su ansa.it

Conte, carica Scudetto: "Napoli, adesso finiamo il lavoro" - Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad adesso. corrieredellosport.it scrive

Calcio: Lobotka "con Conte lavoro duro, De Bruyne qui per sfida" - Se mi avesse scritto su Instagram, gli avrei detto: mandami la maglia e non venire qui ... Segnala ansa.it

Conte: «Dobbiamo finire il lavoro e regalare qualcosa di bello alla città. Massimo rispetto nei confronti del Cagliari» - Il Napoli ha il match point scudetto domani sera in casa contro il Cagliari: serve una vittoria per conquistare il quarto scudetto della storia azzurra. Lo riporta ilmessaggero.it

Conte: «Il lavoro ora va finito, la squadra lo sa. Il Cagliari va rispettato» - In una città che prepara la festa scudetto, Antonio Conte invita alla calma ma avverte i suoi: «Abbiamo fatto un gran lavoro, la squadra sa benissimo che ora va finito». Secondo unionesarda.it