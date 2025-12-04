Consumo di suolo a Bergamo +15,91% in 2 anni | Pesano i cantieri delle opere pubbliche

Un suolo sano non solo custodisce un ecosistema complesso, ma favorisce una maggiore resilienza agli effetti della crisi climatica: se il suolo scompare, il verde si deteriora e l'ambiente urbano diventa più vulnerabile. Nel rapporto Ispra 2025 sul consumo di suolo, diffuso da Legambiente in occasione della Giornata mondiale del 5 dicembre, la città di Bergamo si distingue per episodi di espansione urbana generati da una serie di interventi infrastrutturali come i cantieri per la realizzazione della linea Teb T2 verso Villa d'Almè. Il capoluogo è il Comune più 'mangiasuolo' dell'intera provincia: il dato, espresso in ettari di suolo consumato in riferimento a quanto cantierizzato tra il 2023 e il 2024, segnala un +15,91%.

