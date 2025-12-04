Consegnato dal sindaco Masci il Ciattè d’Oro a Fabio Ciampoli | Quello che sono oggi lo devo anche a Pescara
Prima la consegna del Ciattè d’Oro in Comune dalle mani del sindaco Carlo Masci, poi l’incontro con gli studenti del liceo scientifico Leonardo Da Vinci dove ha studiato prima di lasciare la sua città di nascita e iniziare una carriera che lo ha portato a diventare ingegnere aerospaziale di Space. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
