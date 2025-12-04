Consegnano la bara a casa ma dentro c'è il morto sbagliato | ‘scambio' di defunti a Catania
I fatti a Biancavilla. I due uomini erano morti nello stesso giorno, lo scambio è avvenuto nella sala mortuaria del "Maria Santissima Addolorata". L'ospedale si difende: "Nessuna responsabilità nostra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
