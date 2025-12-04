Consegnano a casa il morto sbagliato | lo sconcerto all' apertura della bara
È bastato sollevare il coperchio della bara perché il dolore si trasformasse in incredulità. I familiari, riuniti in casa per dare l’ultimo saluto a un loro congiunto, si sono trovati davanti il corpo di un uomo che non avevano mai visto prima. Da qui è esploso il caso che coinvolge l’ospedale. 🔗 Leggi su Today.it
