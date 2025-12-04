Coniugi rapiti e uccisi emergono dettagli shock

Il caso dei coniugi Roman e Anna Novak, scomparsi il 2 ottobre nella località turistica di Hatta vicino a Dubai e trovati morti settimane dopo, continua a sconvolgere l’opinione pubblica internazionale. Una trappola meticolosamente orchestrata si è trasformata in una delle pagine più oscure della cronaca recente: la coppia è stata vittima di un rapimento violento, estorsioni e infine un duplice omicidio con occultamento dei cadaveri. Ma ora, dalle indagini emergono ulteriori inquietanti dettagli. Contesto finanziario e legami internazionali. Roman Novak era noto nell’ambiente delle criptovalute per la fondazione della piattaforma Fintopio, con la quale aveva raccolto investimenti per oltre 300 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Coniugi rapiti e uccisi, emergono dettagli shock

News recenti che potrebbero piacerti

Coniugi trovati morti in casa a Firenze: le indagini - facebook.com Vai su Facebook

#SilviaGonzales e #JuanMora, militanti nei #Montoneros, furono rapiti il #1dicembre 1976 a #LaPlata da un commando dell'esercito argentino.Silvia era incinta di 3 o 4 mesi. La coppia fu vista presso il #CCD"Pozo de Arana".Nel 2011 l’ @eaafoficial ha identifi Vai su X

Scomparsi e ritrovati a pezzi nel deserto: coniugi russi sotto inchiesta per truffa uccisi a Dubai - Tutto ostentato sui social, vantando anche conoscenze, false, tra sceicchi e miliardari e ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Chi erano Roman e Anna Novak, i coniugi russi uccisi e fatti a pezzi negli Emirati Arabi - Della coppia di origini russe, molto attiva sui social, si erano perse le tracce durante un viaggio d’affari nella ... Come scrive fanpage.it

Rapiti, uccisi e fatti a pezzi negli Emirati Arabi: trovati i corpi di Roman Novak e della moglie Anna - Roman Novak e la moglie Anna sono stati rapiti, uccisi e smembrati negli Emirati Arabi Uniti da tre uomini arrestati in Russia. Si legge su fanpage.it