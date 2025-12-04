Coniugi morti in via Orsini i tagli al ventre e forse la fuga Spunta un secondo coltello

Firenze, 4 dicembre 2025 – I tagli allo stomaco. Il probabile tentativo di fuga. I due corpi stesi a terra, uno accanto all’altro, a pochi centimetri dalla porta d’entrata. Sarebbe avvenuto tutto in una manciata di minuti, nel corridoio d’ingresso dell’appartamento di via Giampaolo Orsini: l’ antiquario Franco Giorgi, 74 anni, avrebbe colpito con un coltello la coniuge Gianna Di Nardo, 68, per poi infliggersi numerosi fendenti al ventre e uno letale alla gola. Nell’appartamento sarebbero stati trovati due coltelli, ritenuti gli strumenti con cui Giorgi avrebbe ferito mortalmente la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coniugi morti in via Orsini, i tagli al ventre e forse la fuga. Spunta un secondo coltello

