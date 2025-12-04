Congo-Ruanda alla Casa Bianca la firma dell’accordo di pace

Alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Trump riceverà i presidenti del Ruanda Kagame e della Repubblica Democratica del Congo Tshisekedi. I due presidenti firmeranno l’accordo di pace tra i due Paesi. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Congo-Ruanda, alla Casa Bianca la firma dell’accordo di pace

