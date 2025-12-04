Congiunzioni Geometriche a Fiumicino | letture e musica

Fiumicino, 4 dicembre 2025 – Giovedì 11 dicembre alle ore 19:00, presso La Grooveria, in Lungomare della Salute 53A, andrà in scena “Cadenze Letterarie – Letture e Musiche che lasciano il Segno”, serata realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Città di Fiumicino. Un incontro che unisce letteratura, musica e ascolto profondo, nel cuore di una città che sta imparando sempre di più a riconoscersi nelle sue storie. Protagonista della serata sarà la presentazione del romanzo “Congiunzioni Geometriche” di Monica Vincenzi, edito da Armando Editore. Il libro arriva a Fiumicino come una piccola bussola emotiva: racconta la vicenda di Gioia, pittrice e storica dell’arte, che attraversa una crisi professionale e interiore nella Milano dei Navigli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it