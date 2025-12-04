Conferenza stampa Lella post Inter Venezia | Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi normale che loro ci abbiano messo sotto

Inter News 24 Conferenza stampa Lella post Inter Venezia: le parole del calciatore arancioneroverde dopo il KO di ieri in Coppa Italia. Al termine della sfida di Coppa Italia persa nettamente a San Siro, Nunzio Lella ha analizzato la prestazione del Venezia contro l’Inter. Il centrocampista dei lagunari ha voluto innanzitutto ringraziare i tifosi giunti a Milano, esprimendo soddisfazione per essere riusciti a regalare loro almeno la gioia di un gol nonostante il pesante 5-1 finale. Lella ha riconosciuto la superiorità schiacciante della Beneamata, definendola una squadra fortissima che ha legittimamente messo sotto gli ospiti, ma ha rivendicato la giusta mentalità messa in campo dai suoi compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

