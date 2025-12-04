Conferenza stampa Lella post Inter Venezia | Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi normale che loro ci abbiano messo sotto

Internews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Lella post Inter Venezia: le parole del calciatore arancioneroverde dopo il KO di ieri in Coppa Italia. Al termine della sfida di Coppa Italia persa nettamente a San Siro, Nunzio Lella ha analizzato la prestazione del Venezia contro l’Inter. Il centrocampista dei lagunari ha voluto innanzitutto ringraziare i tifosi giunti a Milano, esprimendo soddisfazione per essere riusciti a regalare loro almeno la gioia di un gol nonostante il pesante 5-1 finale. Lella ha riconosciuto la superiorità schiacciante della Beneamata, definendola una squadra fortissima che ha legittimamente messo sotto gli ospiti, ma ha rivendicato la giusta mentalità messa in campo dai suoi compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa lella post inter venezia dobbiamo ringraziare i nostri tifosi normale che loro ci abbiano messo sotto

© Internews24.com - Conferenza stampa Lella post Inter Venezia: «Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, normale che loro ci abbiano messo sotto»

Approfondisci con queste news

conferenza stampa lella postVenezia, Lella: "Inter fortissima, ora pensiamo al campionato" - Venezia è intervenuto nella conferenza stampa posta partita il giocatore dei lagunari Nunzio Lella. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Lella Post