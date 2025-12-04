Confcommergio giovani imprenditori il reggino Destefano entra nel direttivo nazionale

Una grande soddisfazione per Confcommercio Reggio Calabria e per i Giovani imprenditori reggini. Paoluccio Destefano, presidente del nostro Gruppo Giovani, entra nel Consiglio direttivo nazionale dei Giovani imprenditori Confcommercio, guidato dal presidente Matteo Musacci: un riconoscimento che.

