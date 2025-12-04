Confartigianato dall’inattività all’opportunità | investire sui giovani e sul loro talento
Arezzo, 4 dicembre 2025 – In Italia — come evidenziato dal recente comunicato nazionale di Confartigianato Imprese — sono 1,4 milioni i giovani tra i 25 e i 34 anni che risultano inattivi: il 23,4% della popolazione in quella fascia d’età. Un dato allarmante, soprattutto perché oltre un quarto possiede una laurea, segnale evidente del profondo mismatch tra competenze acquisite e reale fabbisogno delle imprese. Anche in Toscana il fenomeno resta rilevante: secondo l’ultimo approfondimento IRPET 2024, il 13,8% dei giovani tra i 15 e i 29 anni si trova nella fascia NEET. Un valore più basso della media nazionale ma ancora superiore a quella europea, sufficiente a rappresentare una criticità strutturale per lo sviluppo regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
