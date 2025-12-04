Confapi porta Dante a Rubano Trevisan e Pasqualetti | Gli imprenditori non sono solo attori economici

Un viaggio tra musica, parole e simboli danteschi. L’Auditorium dell’Assunta di Rubano ha registrato una straordinaria partecipazione per “Memorie dall’eterno - Viaggio nelle malevolenze di Dante contro Padova”, iniziativa culturale promossa da Confapi Padova. Una cantata da camera con pianoforte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Confapi porta Dante a Rubano. Trevisan e Pasqualetti: «Gli imprenditori non sono solo attori economici»

Altri contenuti sullo stesso argomento

La #Solari di Udine festeggia i suoi 300 anni. Trecento anni scanditi da battiti d’ingegno, visione e design: oggi la SOLARI DI UDINE SPA, storica azienda friulana, associata #Confapi, fondata nel 1725, celebra un traguardo raro e prestigioso. Per l’occasione, - facebook.com Vai su Facebook

Dante e Padova, storia di un’antipatia: Confapi rilancia il duello culturale a Rubano - Una cantata da camera unirà musica, narrazione e simbologie dantesche per rileggere i rapporti tra il Sommo Poeta e ... Lo riporta padovaoggi.it

Memorie dall’eterno” Viaggio nelle malevolenze di Dante contro Padova - Confapi Padova – Associazione delle piccole e medie imprese in collaborazione con Confapi Padova Cultura organizza un concerto dal titolo “Memorie dall’eterno” Viaggio nelle malevolenze di Dante ... padovanews.it scrive