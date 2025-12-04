Conerobus per dicembre proclamato un altro sciopero

ANCONA – Altro sciopero in vista per Conerobus venerdì 12 dicembre. Attenzione però. Questa volta la mobilitazione non riguarderà i cronici problemi dell’azienda controllata dal Comune di Ancona, ma sarà di portata nazionale.Ad annunciarlo è il sindacato Filt Cgil trasporti che ha aderito allo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Conerobus, per dicembre proclamato un altro sciopero

Argomenti simili trattati di recente

CANTINE IN BOTTEGA Domenica 7 Dicembre Ancona Centro Storico Dalle 16.30 alle 20 Confartigianato Imprese, il Direttivo Eventi Commercianti e il Comune di Ancona organizzano l’evento CANTINE IN BOTTEGA per domenica 7 dicembre. Venite - facebook.com Vai su Facebook

Crisi Conerobus, il piano è rigettato: si pensa anche a uno stop di 24 ore - Ancona, 15 ottobre 2025 – Crisi Conerobus, l’assemblea dei lavoratori lunedì sera ha dato ampio mandato ai loro rappresentanti sindacali – territoriali e rsu – di procedere con la proclamazione del ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Conerobus, via dal buio. D'Angelo: «I 25 milioni di debiti azzerati in cinque anni» - Ma oltre ad una strategia, adesso c’è un’orizzonte temporale entro il quale ripianare la voragine. Si legge su corriereadriatico.it

Sindacati, 'sciopero Conerobus confermato, incertezza completa' - Un piano industriale di riorganizzazione e rilancio di Conerobus, risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale marchigiano e tutela dell'occupazione. Secondo msn.com

Conerobus, Rsu in rivolta. Ci sarà un nuovo sciopero: «Guai toccare gli stipendi» - Riunione fiume ieri mattina con i vertici aziendali, e poi fino a tarda serata con i lavoratori. Riporta corriereadriatico.it

Conerobus, sindacati preoccupati per il piano di risanamento - 2030) presentato da Conerobus nella prima riunione tra la società, le Rsu e le organizzazioni sindacali. Riporta ansa.it

Conerobus, scatta lo sciopero il 24 settembre - "Una scelta difficilmente comprensibile, anche perché a ridosso delle elezioni regionali", la replica dell'azienda, per voce del ... Da rainews.it