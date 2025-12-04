Conclusi i lavori di ristrutturazione in ospedale ecco il nuovo reparto di Ginecologia

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinnovato il reparto di Ginecologia dell'ospedale di Pescara, situato nell'ala nord del quarto piano, al termine di un importante intervento di ristrutturazione che ha riguardato i locali.Nella mattinata di giovedì 4 dicembre la presentazione degli ambienti rinnovati. Presenti il direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

conclusi i lavori di ristrutturazione in ospedale ecco il nuovo reparto di ginecologia

© Ilpescara.it - Conclusi i lavori di ristrutturazione in ospedale, ecco il nuovo reparto di Ginecologia

News recenti che potrebbero piacerti

conclusi lavori ristrutturazione ospedaleConclusi i lavori di ristrutturazione in ospedale, ecco il nuovo reparto di Ginecologia - Presentati gli ambienti rinnovati nel corso di un evento con il direttore del reparto, Maurizio Rosati, il dg Asl, Vero Michitelli, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e l'assessor ... Come scrive ilpescara.it

Lavori sale operatorie Businco, concluso trasferimento pazienti - Alle 13 di ieri si è concluso il trasferimento dei sei pazienti ricoverati nel reparto di Chirurgia Edoscopia Interventistica Toracica dell'ospedale oncologico Businco, in vista dell'avvio dei lavori ... Scrive ansa.it

All'ospedale tornano Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il direttore Filippi: «Nella prima palazzina i lavori sono ultimati» - È il primo segnale del nuovo corso dell'ospedale di Jesolo da mesi sottoposto ad un radicale intervento di restauro. Come scrive ilgazzettino.it

Conclusi i lavori in ospedale. Riapre il reparto di Medicina: "Grande impegno, grazie a tutti" - Dopo circa cinquanta giorni di chiusura per interventi strutturali, riapre oggi il reparto di Medicina dell’ospedale di Pitigliano. Lo riporta lanazione.it

Ricostruzione Amatrice, ripartiti i lavori al nuovo ospedale Grifoni: la visita del Presidente Rocca - Stiamo lavorando senza sosta per recuperare il tempo perduto in tutta l’area del cratere, con oltre 240 interventi. Si legge su regione.lazio.it

Ospedale di Pontedera. Quasi conclusi lavori blocco operatorio - Tra giugno e luglio 2021 sono state garantite la posa in opera e l’alimentazione nuovi apparecchi illuminanti di ultima generazione per una ... Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Conclusi Lavori Ristrutturazione Ospedale