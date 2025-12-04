Conclusi i lavori di ristrutturazione in ospedale ecco il nuovo reparto di Ginecologia

Rinnovato il reparto di Ginecologia dell'ospedale di Pescara, situato nell'ala nord del quarto piano, al termine di un importante intervento di ristrutturazione che ha riguardato i locali.Nella mattinata di giovedì 4 dicembre la presentazione degli ambienti rinnovati. Presenti il direttore.

