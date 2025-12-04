Concerto natalizio con il coro Pueri Cantores e la partecipazione straordinaria di Stefano Ongaro

Domenica 7 alle 16.30, presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore di Ro è in programma il concerto natalizio dal titolo 'Musicanto e natura' che vede protagonisti i ragazzi del coro Pueri Cantores del Veneto diretti dal maestro Roberto Fioretto.L’evento intende richiamare l’attenzione sulla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Concerto natalizio con il coro Pueri Cantores e la partecipazione straordinaria di Stefano Ongaro

Approfondisci con queste news

L’Università di Verona celebra il periodo natalizio con il tradizionale Concerto di Natale, in programma martedì 9 dicembre alle 21, nell’Aula magna del Polo Zanotto, viale dell’Università 4. Protagonista della serata sarà l’Orchestra dell’Ateneo di Verona, con d - facebook.com Vai su Facebook

SUSA, CONCERTO DI NATALE IN CATTEDRALE - Si chiude l'edizione 2025 della rassegna "Di Nota In Nota", per i 65 anni del Coro Alpi Cozie Valsusa, con il concerto "Avvicinarsi al Natale Cantando". Come scrive valsusaoggi.it

Un dicembre pieno di canti natalizi per la Corale Le Tre Valli di Saluzzo - La Corale Le Tre Valli di Saluzzo, con un anno alle spalle di presenze e concerti, parteciperà ed organizzerà durante il mese di dicembre tre eventi musicali, tra i quali il concerto di Natale in ... Si legge su targatocn.it

Torna “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia - La 34esima edizione si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 19 presso la chiesa San Francesco di Paola, in via Garibaldi, nel quartiere del Rabato. Segnala grandangoloagrigento.it

I "pueri cantores" del passato si rimettono in gioco con Polacchi - Zamberletti di Macerata che, diretti da Simone Polacchi, si esibiranno in un "concerto nel concerto" all ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Concerto di Natale del Coro Idica - A Gandino, domenica 7 dicembre alle 21, è in programma il tradizionale «Concerto di Natale» in Basilica, organizzato da Atalanta Club Valgandino e Pro Loco Gandino con il patrocinio di Comune e Parroc ... Segnala ecodibergamo.it

L'Orchestra SMA in concerto a Roma con il Coro dei Pueri Cantores della Cappella Sistina - Per la prima volta insieme l’Orchestra Sistema Musica Arnesano e il Coro dei Pueri Cantores della Cappella Sistina di Roma per un appuntamento speciale durante l'anno giubilare. Segnala tg24.sky.it