Concerto del Duo flauto e chitarra con Raffaele Bifulco e Dario Vannini

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Concerto del Duo flauto e chitarra, con Raffaele Bifulco (flauto) e Dario Vannini (chitarra). Lunedì 8 dicembre alle ore 17.00 nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Natale in musica a Castiglion Fiorentino. Lunedì 8 dicembre alle ore 17 presso la suggestica Chiesa di Sant’Angelo al Cassero è previsto il concerto del Duo flauto e chitarra, composto da Raffaele Bifulco (flauto) e da Dario Vannini (chitarra). ll repertorio che il Duo esegue comprende brani della tradizione medievale, rinascimentale, barocca, classica, operistica e brani musicali natalizi. Proseguono, quindi, gli appuntamenti culturali nella Città del Cassero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto del Duo flauto e chitarra, con Raffaele Bifulco e Dario Vannini

Scopri altri approfondimenti

CONCERTO - ASPETTANDO IL NATALE Il Comune di Gorle, insieme alla Parrocchia della Natività di Maria Vergine, vi invita a un concerto capace di trasformare l’attesa in emozione: “Flauto e chitarra, dialoghi senza tempo” con i solisti dell’Orchestra Fila - facebook.com Vai su Facebook

Concerto del Duo flauto e chitarra, con Raffaele Bifulco e Dario Vannini - Arezzo, 4 dicembre 2025 – Concerto del Duo flauto e chitarra, con Raffaele Bifulco (flauto) e Dario Vannini (chitarra). Segnala lanazione.it

Salotto Musicale di Nevile Reid, ultimo appuntamento domenica 30 - Il Salotto musicale di Nevile Reid si prepara a salutare la sua edizione 2025 con un ultimo appuntamento di grande prestigio, dopo una rassegna che ha registrat ... Da gazzettadisalerno.it

Concerto del duo argentino flauto e chitarra Mastruzzo-Núñez per Musica al Centro - Domenica 26 ottobre ore 17,30 presso l'Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro a Ingresso ... Lo riporta lanazione.it

Dialoghi al femminile in concerto con l’Artemis Duo chitarra-flauto - Musiche scritte da donne e suonate da donne, per un’esplorazione sonora tra le opere... Scrive ilgiorno.it

'Echi d'Italia', concerto per flauto e chitarra a Nuova Delhi - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Scrive ansa.it

Padre e figlio in concerto. Quella musica familiare tra flauto e marimba - Romagna Festival con un repertorio pensato per esaltare il valore timbrico dei due strumenti. Si legge su ilrestodelcarlino.it