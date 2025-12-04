Con Nina canta nei teatri l’artista apre le porte del suo mondo musicale | un tour intimo autentico e senza filtri

D opo la pausa e il successo del suo secondo album Caramè, Angelina Mango torna sul palco con un tour teatrale che promette momenti intensi e autentici. La partenza è fissata per il 2 marzo 2026 a Napoli, seguiranno dieci tappe in tutta Italia. Nina canta nei teatri non sarà un tour qualunque: a un anno e mezzo di distanza dal precedente Poké Melodrama (uscito il 31 maggio 2024), Angelina Mango è pronta a percorrere un nuovo viaggio fatto di sincerità e scoperta. La cantante vuole regalare al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente, tra arrangiamenti studiati e momenti di condivisione. Accompagnata da una superband, l’artista alternerà brani delicati e momenti più collettivi, raccontando il suo mondo e il processo creativo dietro le canzoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

