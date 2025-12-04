Tempo di lettura: 3 minuti Un incontro, virtuale ma profondo, con Mamma Lucia e con il grande senso di umanità che ha caratterizzato la sua vita. Il duo OSMOTICA, formato dalle artiste cavesi Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino, ci introduce nei luoghi della donna che si impegnò per dare una sepoltura ai soldati tedeschi caduti nel nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci fa cogliere la portata dei suoi gesti e la sua capacità di donare se stessa agli altri. È questo lo spirito di “In-Tra-Connessione – Luci dalla terra: noi, Mamma Lucia e.”, mostra d’arte che si inaugura lunedì prossimo, 8 dicembre 2025, alle ore 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Con "In-Tra-Connessione" Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino raccontano la forza amorevole di Mamma Lucia