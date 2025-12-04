Con In-Tra-Connessione Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino raccontano la forza amorevole di Mamma Lucia
Tempo di lettura: 3 minuti Un incontro, virtuale ma profondo, con Mamma Lucia e con il grande senso di umanità che ha caratterizzato la sua vita. Il duo OSMOTICA, formato dalle artiste cavesi Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino, ci introduce nei luoghi della donna che si impegnò per dare una sepoltura ai soldati tedeschi caduti nel nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci fa cogliere la portata dei suoi gesti e la sua capacità di donare se stessa agli altri. È questo lo spirito di "In-Tra-Connessione – Luci dalla terra: noi, Mamma Lucia e.", mostra d'arte che si inaugura lunedì prossimo, 8 dicembre 2025, alle ore 18.
L'universo è rete infinita di fili di luce.Ogni gesto d'amore accende un punto della rete;ogni atto di perdono fa scorrere una corrente,ogni preghiera sincera rafforza la connessione.Mentre tu ami anche una stella lontana,nel mistero di Dio tutto respira lo Spirito
Annamaria Panariello / Rosanna Di Marino – caso B - Le artiste Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino, in arte OSMOTICA, da tempo sviluppano progetti artistici su tematiche sociali. Da exibart.com