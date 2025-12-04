Con All I want for Christmas in centro un Natale a tutto swing

Le note swing dell’ Orchestra OsmannGold accendono le luci sul periodo più scintillante dell’anno con All I want for Christmas, un concerto spettacolo interamente dedicato al Natale, in cui le musiche tipiche del periodo di festa si fondono con successi più recenti, in un programma vivace, brioso e coinvolgente impreziosito dalla presenza della cantante Romina Barsotti. L’appuntamento è per sabato alle 16.30 in piazza del Comune. Non solo swing, non solo musica da ballare, quindi, ma anche da ascoltare grazie a un programma che dalla New York degli anni ruggenti porterà ad ascoltare i grandi classici natalizi rivisti in arrangiamenti capaci di sprigionare tutta l’energia del ritmo sincopato, che caratterizza questo genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con "All I want for Christmas" in centro un Natale a tutto swing

