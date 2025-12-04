Comunicato Napoli | importanti novità per la Juventus la decisione cambia tutto

Spazionapoli.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conto alla rovescia per l’attesissima sfida tra Napoli e Juventus. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a dare un segnale in un momento cruciale della stagione. Sarà il giorno del ritorno di Luciano Spalletti davanti a quei tifosi che lo hanno osannato fino a due anni fa ma non solo. A partire dalla gara di domenica, allo Stadio Diego Armando Maradona saranno presenti due nuovi ed importanti servizi. Napoli, nuovi servizi al Maradona per i tifosi con disabilità. A partire dalla gara di domenica contro la Juventus, allo Stadio Diego Armando Maradona saranno presenti due nuovi servizi per i tifosi con disabilità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

comunicato napoli importanti novit224 per la juventus la decisione160cambia160tutto

© Spazionapoli.it - Comunicato Napoli: importanti novità per la Juventus, la decisione cambia tutto

Altre letture consigliate

Napoli, il comunicato sull'infortunio di Buongiorno: come sta - La squadra azzurra, coinvolta nella corsa per lo Scudetto (attualmente sono tre i punti in meno rispetto all'Inter capolista), dovrà fare ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Napoli Importanti Novit224