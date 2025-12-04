Comunicato Napoli | importanti novità per la Juventus la decisione cambia tutto
Conto alla rovescia per l’attesissima sfida tra Napoli e Juventus. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a dare un segnale in un momento cruciale della stagione. Sarà il giorno del ritorno di Luciano Spalletti davanti a quei tifosi che lo hanno osannato fino a due anni fa ma non solo. A partire dalla gara di domenica, allo Stadio Diego Armando Maradona saranno presenti due nuovi ed importanti servizi. Napoli, nuovi servizi al Maradona per i tifosi con disabilità. A partire dalla gara di domenica contro la Juventus, allo Stadio Diego Armando Maradona saranno presenti due nuovi servizi per i tifosi con disabilità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
