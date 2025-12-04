Como ha la sua ' navetta' per Malpensa | nuovo servizio diretto ogni giorno

Como può contare su un nuovo collegamento con l’aeroporto di Milano Malpensa. È attiva da pochi giorni la navetta diretta di Flibco, società specializzata nei servizi di trasporto aeroportuale, che collega la stazione di Como San Giovanni allo scalo internazionale con un servizio ad alta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como ha la sua 'navetta' per Malpensa: nuovo servizio diretto ogni giorno - ndici corse giornaliere dalla stazione San Giovanni e da Grandate per raggiungere l’aeroporto varesino in circa 50 minuti ... Riporta quicomo.it

