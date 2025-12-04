Como furti in case e ville | i ladri si muovevano su auto a noleggio che cambiavano ogni settimana

Como, 4 dicembre 2025 – Furti continui in abitazioni del Comasco, per i quali la Squadra Mobile di Como ha sottoposto a fermo due sudamericani. Le indagini sono partite da un furto commesso a Mariano Comense all’inizio del mese scorso, e sono arrivate a identificare i ladri che, partendo da una base di Cesate, in provincia di Milano, avrebbero commesso e tentato quotidianamente numerosi furti in abitazione: Canzo, Montano Lucino, Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Turate, Olgiate Comasco, Mariano Comense, oltre a diverse province della Lombardia tra cui Varese, Milano, Bergamo e Pavia. I due si muovevano su auto a noleggio, cambiate ogni settimana per rendersi meno individuabili possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, furti in case e ville: i ladri si muovevano su auto a noleggio che cambiavano ogni settimana

