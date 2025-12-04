Commento al Vangelo di oggi 4 dicembre 2025 | Mt 7,21.24-27
Meditiamo il Vangelo del 4 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.». Giovedì della prima settimana di Avvento In quel tempo, Gesù disse ai suoi. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
