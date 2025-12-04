Come rimettersi in pista quando si cade? Il segreto di Marta Bassino

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccoli obiettivi, procedere a piccoli passi e soprattutto imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno per gioire di quello che si ha. Così si risale la china secondo l'azzurra, che è in rapida ripresa dopo l'infortunio di ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

come rimettersi in pista quando si cade il segreto di marta bassino

© Gazzetta.it - Come rimettersi in pista quando si cade? Il segreto di Marta Bassino

Argomenti simili trattati di recente

Come rimettersi in pista quando si cade? Il segreto di Marta Bassino - Piccoli obiettivi, procedere a piccoli passi e soprattutto imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno per gioire di quello che si ha. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rimettersi Pista Cade Segreto