Piccoli obiettivi, procedere a piccoli passi e soprattutto imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno per gioire di quello che si ha. Così si risale la china secondo l'azzurra, che è in rapida ripresa dopo l'infortunio di ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Come rimettersi in pista quando si cade? Il segreto di Marta Bassino