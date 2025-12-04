Come replicare il trucco di Angèle alla sfilata newyorkese di Chanel
The nex station is . New York. Sfila dentro la metropolitana di New York, nei suoi sotterranei, così vivi, così veri, la collezione Chanel Métiers d’Art 2026, creata da Matthieu Blazy. Tra gli ospiti presenti, da Charlotte Casiraghi (che non manca mai agli show della Maison da Parigi al resto del mondo) a Sofia Coppola (che ha condiviso un ricordo estemporaneo della sfilata sul suo account Instagram), era presente anche Angèle. La cantante belga, testimonial della fragranza Chance Eau Splendide, splendeva non solo per il make up creato dai make up artist della Maison, in occasione dello show newyorkese. 🔗 Leggi su Amica.it
