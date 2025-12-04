Come Matthew Lillard può tornare in five nights at freddy’s 2 nonostante il finale del primo film

il ruolo di matthew lillard in five nights at freddy's. La presenza di matthew lillard nel cast di Five Nights at Freddy's assume un'importanza centrale, nonostante il suo personaggio muoia nel primo film. La sua interpretazione di william afton, il principale antagonista della saga, rende la sua possibile riapparizione nel sequel ancora più intrigante. La prima pellicola lo ha mostrato come un consulente che aiuta il protagonista, mike schmidt, a ottenere un impiego presso la pizzeria Freddy Fazbear. Tuttavia, è proprio nella conclusione del film che lillard interpreta william afton, che prova a uccidere mike indossando un costume di un animatronic, finendo però vittima di una trappola a molla.

