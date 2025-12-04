Come la Russia sta utilizzando il calcio per occupare l' Ucraina

Il 16 luglio del 2023 nella sezione B della Vtoraja liga Rossii - in inglese: Russian Second League; l'equivalente della nostra Serie C - vengono giocate due partite anomale. Il FC Sevastopoli batte l'SKA Rostov per 3-1, in casa, e il Rubin Yalta pareggia con il Biolog per 1-1. Cosa c'è di strano? Apparentemente nulla, a parte il fatto che il Sevastopoli e il Rubin Yalta giochino in un campionato russo. Fino a pochi mesi prima entrambe giocavano nella Crimean Premier League, un campionato creato con il consenso della UEFA, a seguito dell'invasione della penisola nel 2014 da parte dell'esercito russo.

