Com' è finita la storia della famiglia a cui sono stati allontanati i figli perché vivevano in una casa nel bosco
Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della famiglia del bosco per valutare i nuovi elementi. Lo ha reso noto l'avvocato Marco Femminella all'uscita dall'udienza di comparizione nel capoluogo abruzzese. "In udienza c'è stato dialogo costruttivo tra le parti" ha detto. 🔗 Leggi su Today.it
