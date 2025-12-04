Combinata nordica Laate domina il PCR a Trondheim Nelle retrovie le tre azzurre
Ingrid Laate ha dettato legge nel Provisional Competition Round sul trampolino piccolo di Trondheim, in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La giovane stella emergente norvegese ha dimostrato una superiorità impressionante nel salto, candidandosi ad un ruolo da protagonista verso le due gare individuali del weekend. Laate, campionessa mondiale juniores in carica già capace di piazzarsi ai piedi del podio tra le grandi sulle nevi di casa sia ai Mondiali che in Coppa del Mondo, ha dominato in lungo e in largo il PCR con una prestazione eccezionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
