Momenti di forte pericolo sulla A2, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Poco dopo le 3.30 la Centrale comune d’allarme (Cecal) ha ricevuto la segnalazione di un’auto che procedeva contromano sulla carreggiata A dell’autostrada A2 in direzione sud. La Cecal ha quindi attivato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Comasco ubriaco contromano in autostrada in Svizzera: galleria chiusa e denuncia