Coltellata dopo rissa per rivalità territoriali preso 17enne

Tempo di lettura: 2 minuti Ha riferito di avere sferrato la coltellata solo perché nutriva antipatia nei confronti di quel 19enne. Ma è stato smentito dalle chat che aveva cancellato dal cellulare le quali, invece, restituivano una verità diversa: il giorno prima c’era stata una furiosa rissa tra giovani generata da rivalità territoriali a cui entrambi avevano preso parte. I carabinieri hanno arrestato un 17enne ritenuto responsabile di avere gravemente ferito un 19enne con un fendente all’addome la notte dello scorso 24 aprile ad Afragola, in provincia di Napoli. Una coltellata preceduta da una serie di pugni inferti al 17enne dalla vittima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coltellata dopo rissa per “rivalità territoriali”, preso 17enne

