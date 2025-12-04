Colpo Inter | Affare fatto all’80% per Mlacic

In Croazia è ormai il tema del momento: l’ Inter ha messo gli occhi su Branimir Mlacic, 18 anni, difensore dell’Hajduk Spalato e una delle rivelazioni più brillanti dell’intero campionato. A confermare la concretezza dell’operazione è Izak Ante Sucic, giornalista di Germanijak.hr, intervistato da Tribuna.com, che ha tracciato un identikit dettagliato del giovane talento. “Branimir è un ragazzo di grande prospettiva, ma ha bisogno di accumulare minuti e esperienza prima di diventare quel giocatore che molti già intravedono – spiega Sucic –. Oggi è tra i tre migliori Under 20 della Croazia. È un difensore moderno, pulito tecnicamente, capace di costruire dal basso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it