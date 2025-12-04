Colpire l’anima della società nemica per erodere l’Occidente Ecco la dottrina russa
La delibera dell’11 aprile 2023 del ministero degli Esteri russo contiene una grammatica operativa che traduce in programmazione strategica a lungo termine le strutture concettuali e dottrinali di Messner e Gerasimov, la prassi delle operazioni ucraine, e l’intenzione di saldare diplomazia, informazione, economia e sicurezza in un’unica macchina di pressione strategica. Rileggerla oggi è utile e necessario per comprendere anomalie, shock diffusi ed eventi apparentemente scollegati tra loro ma concretamente e sinergicamente coordinati e previsti da anni. Il passaggio cruciale della delibera del Collegio del Mae si trova nella parte dedicata al contenimento degli avversari occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net
