colosimo in argentina visita il supercarcere di ezeiza

AGI - Il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo - nel corso della missione istituzionale in Argentina -, ha visitato il Penitenziario di Ezeiza, in Argentina, luogo dove sono reclusi molti boss dei più pericolosi cartelli della Tripla Frontera. Si tratta del Complesso Penitenziario Federale I, uno dei più rilevanti del continente sudamericano, dove il presidente Colosimo ha approfondito le dinamiche di gestione carceraria dei vertici delle organizzazioni criminali e le misure adottate per impedire la ricostituzione di centri di comando all'interno del circuito detentivo. 🔗 Leggi su Agi.it

