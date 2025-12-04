Colonnese su Inter Como | Sarà una partita bellissima Per Chivu sarà pesante ecco perché

di Angelo Ciarletta L’ex difensore interista Francesco Colonnese ha parlato di Inter Como, specificando che per Chivu sarà una partita molto pesante. Francesco Colonnese, ex difensore e ora opinionista, ha condiviso le sue riflessioni sulla prossima sfida dell’ Inter in campionato. QUI LE ULTIMISSIME SULL’INTER Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Colonnese ha analizzato l’impegno dei nerazzurri contro il Como, partita in programma per sabato alle ore 18:00. Le sue considerazioni si concentrano sull’importanza per l’Inter di mantenere alta la guardia e sulla probabile strategia che i meneghini adotteranno per conquistare i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Colonnese su Inter Como: «Sarà una partita bellissima. Per Chivu sarà pesante, ecco perché»

